Накануне стало известно о завершении первой "нитки" российского газопровода.

Госдеп США заявляет о неизменной позиции по строительству российского газопровода в обход Украины "Северного потока-2".

Об этом на брифинге сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что трубопровод угрожает энергетической безопасности близких партнеров США, включая Украину и государства восточного фланга НАТО.

"Нашей целью во всем этом остается обеспечение того, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или еще кого-либо в этом регионе. И именно эта позиция является причиной того, что даже в последние недели Соединенные Штаты ввели санкции в отношении четырех российских организаций, занимающихся санкционированной деятельностью в соответствии с нашим законодательством. Мы продолжим принимать ответные меры против юридических и физических лиц, чтобы продемонстрировать наше постоянное сопротивление этому трубопроводу", – ответил Прайс.

Читайте такжеУкраина подаст новый иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" - ШмыгальПредставитель Госдепа также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают тесные отношения с Германией, и эти отношения чрезвычайно важны для них. Для сотрудничества с союзником Прайс отметил лучшим инструмент дипломатии.

"Опять же, в каждом известном мне разговоре на высоком уровне мы высказывались против "Северного потока-2". Мы будем поднимать этот вопрос и будем обсуждать это не только с немцами, но и с украинцами и другими партнерами, как мы могли бы гарантировать, что Россия не сможет использовать энергетику как инструмент принуждения против Украины или любой другой страны восточного фланга НАТО", – подчеркнул Прайс.

Поздно вечером (по киевскому времени), 10 июня, стало известно о завершении компанией-оператором первой нитки газопровода. Морские секции трубопровода, заключенные между Россией и Германией, соединили. С 11 июня будут проводиться пусконаладочные работы для подготовки к заполнению газом.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 мая 2021 года в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

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Автор: Яна Ставская