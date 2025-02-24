По его словам, это происходит над головами Украины и Европы

Общение Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в обход Украины означает и устранение из этого диалога Европы.

Такое мнение в микроблоге X высказал кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС), который лидирует на парламентских выборах, Фридрих Мерц. По его словам, после таких сложных результатов выборов его приоритетом является формирование правительства:

"Мое впечатление за последние несколько дней такое, что Россия и Америка объединяются - через головы Украины, а следовательно, и через головы Европы. Вот почему все сейчас смотрят на Германию. Как быстро немцы смогут сформировать правительство после таких сложных результатов выборов?".

Выборы в Германии

23 февраля 2025 года в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, результаты которых свидетельствуют о значительных изменениях в политическом ландшафте страны.

Видео дня

Подсчеты до сих пор не закончены, однако результаты экзитполов свидетельствуют о победе "Христианско-демократического союза". На втором месте "Альтернатива для Германии", а на третьем "Социал-демократическая партия Германии" Олафа Шольца.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки уже поздравили ХДС/ХСС с победой. В то же время Мерц сказал, что хочет достичь независимости Германии от США.

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