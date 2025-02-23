Предварительно, лидирует проукраинская политическая сила.

На внеочередных выборах в Бундестаг в Германии, согласно данным СМИ, побеждает Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцом.

Как сообщает телекомпания ARD, эта политическая сила по состоянию на 19:37 набирает 29% голосов. "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 19,6% голосов, а Социал-демократическая партия во главе с действующим канцлером Олафом Шольцом - 16%.

Далее политические силы расположились так: партия "Зеленые" - 13,3%, "Левые" - 8,6%, Свободная демократическая партия (СДП) - 4,9%.

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Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц ранее озвучивал заявления в поддержку Украины, в частности, он не возражал, чтобы Германия поставляла Украине ракеты Taurus с согласия всех европейских партнеров. Он также заявлял, что Украина не должна отказываться от членства в НАТО до начала переговоров с РФ.

Выборы в Германии: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что оптимистично настроен на победу во время выборов в Бундестаг. По его словам, он верит в то, что сможет сохранить свой пост в правительстве.

Также Шольц обвинял американского миллиардера Илона Маска во вмешательстве в немецкую избирательную кампанию. Немецкий политик отмечал, что его беспокоит то, что Маск призывал к "избранию крайне правых партий в Европе – не только в Германии, но и во многих других странах".

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