Он призывает к укреплению обороноспособности Европы.

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что его внешнеполитической целью является достижение независимости страны от Соединенных Штатов Америки.

Как передает ntv, в эфире "Berliner Runde" политик сказал, что не представлял, что когда-нибудь скажет подобное в телевизионной программе, однако это стало реальным после последних заявлений нового американского президента Дональда Трампа. Мерц пришел к выводу, что эта часть американцев "в значительной степени" безразлична к судьбе Европы:

"Моим абсолютным приоритетом будет скорейшее укрепление Европы, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости от США".

Политик добавил, что ему очень интересно, каким будет июньский саммит НАТО и будет ли идти речь о Североатлантическом Альянсе в его нынешнем виде. "Европа должна гораздо быстрее создать независимую обороноспособность. Это мой абсолютный приоритет", - подчеркнул он.

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Выборы в Германии

Как известно, сегодня в стране состоялись досрочные парламентские выборы в Бундестаг. По данным экзитполов, "Христианско-демократический союз" набрал примерно 28,5-29% голосов.

"Альтернатива для Германии" набрала около 19,5-20%, что является лучшим результатом этой ультраправой партии и впервые выводит ее на второе место. "Социал-демократическая партия Германии" под руководством канцлера Олафа Шольца набрала примерно 16%. Это худший результат партии со времен Второй мировой войны.

Выборы отличились высокой явкой - 84%. Несмотря на победу, ХДС/ХСС не получили абсолютного большинства, поэтому перед ними стоит задача формирования коалиционного правительства.

Президент США Дональд Трамп уже назвал победу партии, которая выступает за увеличение помощи Украине, "большой и ожидаемой".

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