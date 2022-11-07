Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa, традиционно возлагавшейся на поддержку русскоязычных жителей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрейс Элксниньш назвал виновниками войны, в том числе военном преступлении РФ Бучанской резне, Украину, в частности - ее дипломатов.

Журналистка издания "Delfi" во время интервью пыталась выяснить позицию чиновника по войне в Украине, добиваясь того, чтобы Элксниньш ответил, считает ли он Россию агрессором.

Но Элксниньш только ответил, что не питает надежд на победу Украины или России и что "простых ответов нет". Как пишет "Delfi", Элксниньш четыре раза повторил, что в этой войне не будет победителей, что это - трагедия.

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"В Украине идет война – это ясно и само собой разумеется, Россия не воюет на территории своей страны — это тоже ясно и самоочевидно", - сказал он. Но на вопрос, чей Крым, латвийский политик ответил: "Крым является частью Российской Федерации".

Тогда журналистка уточнила, считает ли он, что Крым был "включен" в состав РФ на законных основаниях, он добавил, что "это можно было бы обсудить после более глубокого анализа. Конечно, об этом много дискуссий".

Говоря об ответственности России за бойню в Буче, Элксниньш сказал: "Во всем, что произошло, Россия, Украина и Соединенные Штаты несут безоговорочную ответственность".

"За события и ситуацию отвечают все, и в первую очередь дипломаты, потому что, когда дипломаты проигрывают в дипломатии, действует армия. Так было всегда. ... И в этой ситуации произошла потеря дипломатии", - сказал он.

Элксниньш является представителем социал-демократической партии Saskaņa, традиционно возлагавшейся на поддержку русскоязычных жителей Латвии.

Бучанская резня

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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