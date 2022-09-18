Военные этой бригады пытали и убивали жителей оккупированной в марте Бучи.

64-я бригада российских военных, причастных к пыткам и убийствам украинцев в Бучи, потеряла более 90% личного состава.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Речь идет о ликвидированных, раненых, дезертирах и тех, кто отказался участвовать в дальнейших боях.

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"64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях", - сообщают в Генштабе.

В июле аналитики Института изучения войны утверждали, что Кремль мог уничтожить бригаду, чтобы скрыть зверства в Буче.

Бучанская резня

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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