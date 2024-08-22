Роскошная яхта утонула несколько дней назад, пропавшими без вести тогда объявили шестерых человек.

Британский миллионер Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна погибли в результате крушения яхты Bayesian у берегов Сицилии. Об этом пишет The Telegraph.

Специалисты уже третий день продолжают поиски пропавших пассажиров яхты, потерпевшей крушение 19 августа. Судно лежит неповрежденным на правом борту на глубине 165 футов (50 метров) под водой. Водолазам пришлось пробить стекло толщиной 3 см, чтобы получить возможность осмотреть затонувшую яхту.

Внутри, по словам представителей итальянских властей, водолазы обнаружили тело Майка Линча и его дочери, а также трех других пассажиров. Отмечается, что люди, присутствовавшие на яхте, собрались, чтобы отметить оправдание технологического магната по делу о мошенничестве.

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Четыре тела были подняты на берег. Директор агентства гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина, сообщил, что спасатели нашли еще одно тело, но пока не могут его извлечь. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. В комментарии The Telegraph он сказал, что "по его мнению, мистер Линч и его дочь найдены".

Известно, что пропавшими без вести ранее также числились председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер, его жена Джуди Блумер, адвокат Clifford Chance Крис Морвилло, и его жена Неда Морвилло.

Крушение яхты Майка Линча

Несколько дней назад в Средиземном море затонула роскошная яхта. Британский технологический предприниматель Майк Линч был одним из нескольких человек, которые считались пропавшими без вести.

Известно, что яхта попала в сильную грозу и начала идти под воду. Всего на борту судна находилось 22 человека. Среди тех, кому удалось спастись, была, в частности, жена Линча Анджела Бакарес.

Климатологи и шкиперы говорят, что крушение яхты Линча является последним признаком того, что Средиземное море становится все более опасным для плавания. Отмечается, что глобальное потепление делает сильные и неожиданные бури более частыми.

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