Вероятно, яхта принадлежала самому миллионеру.

Британский технологический предприниматель Майк Линч является одним из нескольких человек, которые считаются пропавшими без вести после того, как роскошная яхта затонула у берегов Сицилии, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на итальянские власти.

Итальянская береговая охрана сообщила, что шесть человек до сих пор считаются пропавшими без вести, среди которых Линч и еще трое граждан Великобритании. Всего на борту судна находилось 22 человека во время того, как оно попало в сильную грозу в понедельник.

Человек, знакомый с ситуацией, отметил, что жена Линча Анджела Бакарес была среди тех, кому удалось спастись.

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В то же время капитан лодки, который спас людей, Карстен Борнер, рассказал телеканалу RAI, что "яхта перевернулась на бок и затонула в течение нескольких минут. Все произошло за очень короткое время".

"После того, как шторм закончился, мы заметили, что яхта позади нас исчезла", - отметил он.

В издании отметили, что яхта Bayesian, которая зарегистрирована в Великобритании, шла вблизи северного побережья итальянского острова возле столицы Палермо.

Человек, знакомый с этим вопросом, сообщил, что яхта, скорее всего, принадлежала Линчу.

"В 1990-х годах Линч основал компанию Autonomy, которая в 2011 году была куплена американской технологической компанией Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов.В 2018 году правительство США обвинило Линча в мошенничестве после того, как Hewlett-Packard списала 8,8 миллиарда долларов, связанных с этой сделкой, и заявила, что ее обманули, заставив переплатить из-за того, что, по ее словам, было намеренно завышенной финансовой отчетностью", - рассказали в WSJ.

Гибель людей - другие инциденты

Как писал УНИАН, в России, упав с яхты, погиб топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов. Его родные рассказали, что он поехал гулять на катере, после чего написал жене, однако потом уже не выходил на связь.

Позже стало известно, что тело Чибисова обнаружили в реке 28 июля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения водного транспорт.

Также сообщалось, что в Украине умер блогер-миллионник Юрий Ворожко. Как стало известно, мужчина утонул в бассейне в Кропивницком.

"Мы только позавчера разговаривали с Юрой, потому что имеем детей-сирот, которым совместно помогали, и договорились встретиться на днях, чтобы согласовать дальнейшие действия. Юра действительно был одним из самых добрых и бескорыстных людей, которых я знал. Он должен был стать отцом в третий раз...", - написал ведущий Слава Демин.

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