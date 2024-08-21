Климатологи и моряки говорят, что погода в Средиземном море становится непредсказуемой.

Крушение роскошной яхты, пришвартованной у берегов Сицилии, является последним признаком того, что Средиземное море становится все более опасным для плавания. Об этом заявляют климатологи и шкиперы, пишет Reuters.

Климатологи говорят, что глобальное потепление делает сильные и неожиданные бури более частыми в море.

Президент метеорологического общества Италии Лука Меркалли заявил, что температура поверхности моря вокруг Сицилии в дни, предшествовавшие кораблекрушению, составляла около 30 градусов по Цельсию. Это почти на три градуса выше нормы.

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"Это создает огромный источник энергии, который способствует возникновению этих штормов", - сказал он агентству Reuters.

Изменения в Средиземное море также замечают и опытные шкиперы, такие как Массимо Араму, который руководит парусной школой Akua на побережье недалеко от Рима.

В настоящее время Араму ходит по Греции и говорит, что ему не нравится плавать вдоль Тирренского побережья Италии вокруг Сицилии или испанских Балеарских островов, потому что там "часто внезапно возникают критические ситуации".

На прошлой неделе шторм, похожий на тот, который потопил Bayesian, обрушился на Балеарский архипелаг, включающий острова Ибица и Майорка, в результате чего несколько яхт оказались выброшенными на берег.

Джулиано Галло, бывший шкипер, пересекший Атлантику и написавший несколько книг о парусном спорте, говорит, что Средиземноморье становится все больше похоже на Карибское море, где есть районы, которые многие лодки обходят стороной.

"Но в Средиземном море все менее предсказуемо", - говорит он.

Затопление роскошной яхты у берегов Сицилии - что известно

На днях роскошная яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии.

Один человек погиб, а шестеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них - британский технологический предприниматель Майк Линч и его дочь.

Яхта Bayesian длиной 56 метров попала в сильный шторм и затонула за считанные минуты.

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