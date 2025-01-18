Спикер Палаты представителей вспомнил о ситуации произошедшей с Байденом, после которой он сильно задумался о положении дел.

Президент США Джо Байден "не находился у власти" в течение последнего года, заявил спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон. Он вспомнил о ситуации, произошедшей в начале 2024 года, когда хотел обсудить с Байденом указ о приостановке выдачи новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США европейским странам, пишет The Free Press со ссылкой на подкаст Honestly.

В ходе личного разговора с Байденом Джонсон узнал, что президент не знал о собственном указе. Он рассказал, что спрашивал у президента США, зачем он приостановил экспорт СПГ в Европу, а тот ответил, что "не делал этого".

Джонсон тогда подчеркнул: "Господин президент, вы это сделали. Это был указ, подписанный примерно три недели назад". Но Байден продолжал это отрицать. Тогда Джонсон предложил президенту попросить секретаря распечатать указ, чтобы они могли вместе его прочитать.

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Только тогда Байден вспомнил, что подписывал указ, но, по его словам, он касался лишь исследования последствий экспорта СПГ.

"Сэр [к Байдену], вы приостановили экспорт. Я знаю это. У меня в штате находятся экспортные терминалы. Я говорил с людьми в своём штате, я говорил с ними сегодня утром. Это наносит огромный ущерб нашей экономике и национальной безопасности", - настоял Джонсон.

В этот момент спикер Палаты представителей понял, что Байден не лгал. Он действительно не знал, что подписал. Именно поэтому Джонсон задался вопросом — кто реально управляет страной в последний год.

Другие новости о Джонсоне и его заявлениях

Ранее УНИАН сообщал, что Майк Джонсон "не имеет аппетита" к продолжению американской поддержки Украины. "Я думаю, что он [Трамп] позвонит Путину и скажет, что этого уже достаточно", - заявил спикер Палаты представителей.

Кроме того, Джонсон требовал уволить посла Украины в Вашингтоне из-за одной скандальной ситуации. На это пришлось отреагировать лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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