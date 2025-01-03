За него проголосовали со второй попытки, он получил 218 голосов.

Спикера Палаты представителей США Майк Джонсон спас свою заявку на переизбрание на новый срок в драматической ситуации, одержав победу над парой консерваторов, которые изначально голосовали за то, чтобы лишить его поддержки, необходимой для победы в первом туре голосования.

Джонсон, у которого была погрешность в один голос, выиграл со счетом 218-215 у лидера меньшинства Хакима Джеффриса, пишет The Hill.

Представитель Томас Мэсси (республиканец от Кентукки) до голосования заявил, что не поддержит спикера, и вместо этого проголосовал за организатора большинства Тома Эммера (республиканец от Миннесоты). Представитель Кит Селф (республиканец от Техаса) проголосовал за представителя Байрона Дональдса (республиканец от Флориды), а представитель Ральф Норман (республиканец от Южной Каролины) проголосовал за представителя Джима Джордана (республиканец от Огайо), но позже перевернул свои голоса в пользу Джонсона.

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Перед голосованием около дюжины консерваторов не определились.

Отмечается, что выборы спикера должны быть завершены, прежде чем Палата сможет предпринять какие-либо другие действия, включая приведение к присяге своих членов, принятие пакета правил и, в конечном итоге, подтверждение победы избранного президента Трампа в понедельник.

По другую сторону Капитолия сенаторы ожидают гораздо меньше драматизма, но также увидят, как новые члены примут присягу в первый день работы нового Конгресса.

Голосование за Джонсона

Ранеее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что "полностью" поддерживает кандидатуру Майка Джонсона на должность спикера Палаты представителей Конгресса.

Он призвал поддержать Джонсона и назвал его "трудолюбивым и религиозным мужчиной", который может принимать правильные решения.

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