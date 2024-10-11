Республиканцы говорят, что после возвращения Трампа потребности помогать Украине уже не будет.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон "не имеет аппетита" к продолжению американской поддержки Украины. Такое заявление он сделал в интервью изданию Punchbowl news.

"У меня нет аппетита относительно дальнейшего финансирования Украины, и я надеюсь, что это не нужно. Если президент Трамп победит, я считаю, что он действительно сможет завершить этот конфликт. Я действительно так считаю. Я думаю, что он позвонит [президенту России Владимиру] Путину и скажет, что этого уже достаточно", - заявил Джонсон.

По словам республиканца, "все во всем мире устали" от войны в Украине и хотят, "чтобы это было решено".

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"Я не уверен, но я думаю, что если Камала Харрис станет президентом, я не думаю, что это закончится, и это отчаянный и опасный сценарий", - сказал Джонсон.

Как Джонсон блокировал военную помощь Украине

Как писал УНИАН, ровно год назад в США произошел парламентский кризис из-за неспособности принять бюджет на 2024 финансовый год. Одним из последствий этого стала смена спикера Палаты представителей - должность получил близкий соратник Дональда Трампа Майк Джонсон.

После этого началась многомесячная эпопея, в течение которой Майк Джонсон под разными предлогами отказывался выносить на голосование депутатов Палаты представителей законопроекты о выделении военной помощи Украине.

Эта задержка привела к резкому сокращению поставок оружия в Украину. По мнению многих военных обозревателей, многомесячный дефицит вооружений в ВСУ именно в то время, когда Россия начала получать миллионы снарядов из Северной Кореи, привел не только к потере Авдеевки, но и ощутимо сказался на общей ситуации в войне.

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