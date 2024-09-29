Зеленский не собирается обсуждать вопрос отзыва Маркаровой с Джонсоном.

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается обсуждать вопрос отзыва посла Украины в США Оксаны Маркаровой со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Ранее Джонсон обратился к Зеленскому с требованием уволить Маркарову из-за организованного ею визита Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители демократов.

В то же время, отвечая на вопрос о том, намерен ли он отозвать Маркарову, президент сказал, что будет обсуждать эту ситуацию только со спикером своего парламента, как того требует Конституция, а отнюдь не с Джонсоном.

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"Я президент Украины и я могу обсуждать наших послов только со спикером моей страны. Такова Конституция. Я не могу обсуждать это со спикером Джонсоном, со всем уважением", - отметил Зеленский.

Скандал с визитом Зеленского в Пенсильванию

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон требует от Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову из-за организованного ею визита в Пенсильванию. Джонсон оценил это как предвыборное мероприятие в поддержку Камалы Харрис и вмешательство в американские выборы.

"Оксана Маркарова продемонстрировала, что ей нельзя доверять, чтобы она честно и эффективно служила дипломатом в этой стране. Президент Зеленский должен немедленно ее отстранить", - сказал он.

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