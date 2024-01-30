Конкуренции с украинцами не выдерживают уже и французские фермеры.

Европейский союз должен принять четкие меры по упорядочению импорта украинского зерна и куриного мяса на внутренний рынок ЕС. Об этом заявил президент Франции Эмануэль Макрон на пресс-конференции в Швеции.

"Нам нужны очень конкретные шаги для наших фермеров - четкие меры по импорту из Украины, потому что сегодня объемы и качество импорта дестабилизируют европейский рынок – то ли курятины, то ли зерновых", – заявил французский лидер.

Макрон также сообщил, что имеет планы провести переговоры на эту тему с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время европейского саммита. Он пройдет на этой неделе в Брюсселе.

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Протесты фермеров во Франции

Как писал УНИАН, во Франции уже несколько дней не утихают протесты фермеров. Они требуют от правительства усилить поддержку сельского хозяйства и ограничить импорт сельхозпродукции из-за рубежа. При этом фермеры действуют достаточно агрессивно и решительно: перекрывают дороги, поливают машины силовиков жидкими удобрениями, разбрасывают перегной на улицах, сжигают фуры с импортными продуктами.

Фермеры в частности требуют упрощения административных процедур и выступают против роста цен на дизтопливо для тракторов, а также против новых запретов на использование пестицидов.

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