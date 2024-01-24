Польша хочет ввести лицензии, в которых определяется объем экспорта, а также указано получателя и куда идет товар.

Через несколько дней Украина и Польша начнут технические переговоры по экспортным лицензиям на украинскую агропродукцию. Однако это не означает отмену эмбарго. Как сообщает Polskie Radio24, об этом сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

"Наши эксперты из Минагрополитики будут общаться со специалистами Министерства сельского хозяйства Украины и обсуждать продукт за продуктом", – отметил он.

По его словам, Польша хочет ввести лицензии, в которых определяется объем экспорта, а также указан получатель и куда идет товар.

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"Мы хотим это немного формализовать, но в то же время и организовать торговые потоки. Мы также будем владельцами этих лицензий и будем проверять поступления товаров в Польшу", – рассказал польский министр.

Также от добавил, что Еврокомиссия не будет вмешиваться в этот переговорный процесс.

Секерский подчеркнул, что начало переговоров не означает отмену эмбарго. Пока что оно будет оставаться в силе.

"Пока мы не договоримся о двусторонних правилах по потоку товаров, эмбарго не будет снято. Только тогда, когда мы договоримся и договоримся об определенных вещах, мы будем говорить о снятии эмбарго", – сказал глава Минагрополитики Польши.

Торговля между Украиной и соседними странами

В январе министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии призвали Европейскую комиссию "защитить европейских фермеров" и ввести импортную пошлину на украинское зерно.

По словам главы Минсельхоза Венгрии, их страны потеряли рынки сбыта из-за активного экспорта продукта из Украины. Фермеры имеют убытки, поэтому ЕС должен вмешаться и урегулировать рыночную проблему, акцентировал чиновник.

Как пишут СМИ, Европейская комиссия вскоре должна предложить специфические гарантии по вопросам защиты рынков вышеупомянутых стран от украинского зерна.

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