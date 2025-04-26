Российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.
Французский президент назвал свою встречу с президентом Украины "очень позитивным обменом".
По его словам, Зеленский сказал о том, что "Украина готова к безусловному прекращению огня" и хочет сотрудничать с американцами и европейцами для его реализации. И это та цель, подчеркнул президент Франции, которую "мы разделяем с президентом Трампом" (Дональд Трамп - президент США, - ред.).
"Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира. Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, созданной в Париже в марте прошлого года, для достижения как настоящего прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине", - написал французский лидер.
Последние заявления Трампа и Путина относительно войны в Украине
Как сообщал ранее УНИАН, президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Соответствующее заявление сделал 26 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, эту готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Тем временем президент США Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в Ватикане заявил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не было никакой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. Он предположил, что, возможно, Путин не хочет прекращать войну, и с ним "нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций"".