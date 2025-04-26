Российский дикатор должен доказать, что он хочет мира, заявил президент Франции.

Российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после своей встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля. Соответствующее сообщение Макрона появилось на платформе Х.

Французский президент назвал свою встречу с президентом Украины "очень позитивным обменом".

По его словам, Зеленский сказал о том, что "Украина готова к безусловному прекращению огня" и хочет сотрудничать с американцами и европейцами для его реализации. И это та цель, подчеркнул президент Франции, которую "мы разделяем с президентом Трампом" (Дональд Трамп - президент США, - ред.).

Видео дня

"Теперь президенту Путину предстоит доказать, что он действительно хочет мира. Мы продолжим нашу работу в рамках коалиции желающих, созданной в Париже в марте прошлого года, для достижения как настоящего прекращения огня, так и полного и длительного мира в Украине", - написал французский лидер.

Последние заявления Трампа и Путина относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной "без предварительных условий". Соответствующее заявление сделал 26 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, эту готовность глава Кремля выразил на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Тем временем президент США Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в Ватикане заявил, что у кремлевского диктатора Владимира Путина не было никакой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни. Он предположил, что, возможно, Путин не хочет прекращать войну, и с ним "нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций"".

Вас также могут заинтересовать новости: