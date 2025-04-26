До этого президент Украины поговорил с Дональдом Трампом.

В субботу, 26 апреля, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретились в Риме для обсуждения продолжения усилий по поиску путей к миру. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

"Происходит сейчас: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон разговаривают тет-а-тет о дальнейших мирных усилиях", - сообщил Сибига.

Также глава МИД Украины опубликовал фото со встречи лидеров Украины и Франции.

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Во французском издании Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец отметили, что в Риме состоялся "позитивный" обмен мнениями между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Соборе Святого Петра в Ватикане перед торжественной церемонией прощания с Папой Римским Франциском состоялась встреча президентов Украины и США. Общение продолжалось 15 минут.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, лидеры Украины и США договорились продолжить переговоры. Команды работают над организацией продолжения встречи.

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