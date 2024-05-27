Макрон об Украине: Мир - это не капитуляция

Он призвал продолжать поддерживать Украину на пути борьбы против российских оккупантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины в ее защите от России.

"Стоять сегодня на стороне мира означает придавать силу закону. Мир - это не капитуляция. Мир - это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защитить свои границы и суверенитет", - сказал Макрон после разговора с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине, передает Tagesschau.

В то же время Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине нельзя ослаблять. Утром воскресенья канцлер Олаф Шольц отметил, что президент России Владимир Путин был готов к тому, что 24 тысячи российских солдат погибают или получают тяжелые ранения ежемесячно за его "империалистические мечты".

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Мирные инициативы Макрона

Как сообщал УНИАН, 26 июля во Франции начнутся Олимпийские игры. Макрон уже давно настаивает на перемирии, которое, по его словам, является частью давней традиции проведения Олимпийских игр.

В то же время и Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский отвергли предложение о перемирии. В частности, Путин заявил, что поскольку Россия была отстранена от участия в Олимпиаде в Париже, она не обязана соблюдать принципы Международного олимпийского комитета. В свою очередь Зеленский считает, что возможное перемирие даст преимущество Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

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