Путин заявлял, что готов к миру, то теперь, когда у него есть конкретное предложение, он его отвергает, отмечает Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил президента России Владимира Путина за отказ от предложения о перемирии с Украиной во время Олимпиады. Как пишет The Hill, Макрон заявил, что отказ Путина показывает всему миру, что он "не готов к миру".

"Это большой момент для прояснения ситуации, потому что до сих пор каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру", - сказал Макрон.

Но теперь, когда у Путина есть конкретное предложение о мире, отметил французский президент, он его отвергает.

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"Так что для всех в мире очевидно, что именно он решил начать войну и не готов к миру", - сказал Макрон.

Он сказал, что считает важным использовать Олимпиаду как момент для достижения прогресса в деле установления мира и "максимального давления на тех, кто решил развязать войну", имея в виду Путина.

Макрон также сказал, что Олимпиада может стать "очень хорошей возможностью" для налаживания связей с Китаем и совместной работы по достижению мира.

"Послушайте, для меня перемирие - это не конечная цель. Устойчивый мир - вот конечная цель", - сказал он, отметив при этом, что очень важно... использовать это окно" во время Олимпийских игр.

Олимпийские игры начнутся во Франции этим летом 26 июля. Макрон уже давно настаивает на перемирии, которое, как он отметил, является частью давней традиции проведения Олимпийских игр.

Олимпиада в Париже и призыв Франции к перемирию

Олимпийские игры начнутся во Франции 26 июля. Макрон уже давно настаивает на перемирии, которое, по его словам, является частью давней традиции проведения Олимпийских игр.

В то же время и Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский отвергли предложение о перемирии. В частности, Путин заявил, что поскольку Россия была отстранена от участия в Олимпиаде в Париже, она не обязана соблюдать принципы Международного олимпийского комитета. В свою очередь Зеленский считает, что возможное перемирие даст преимущество Москве, дав ей время для перемещения войск и артиллерии.

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