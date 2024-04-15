Лидер Франции признался, что попросил главу Китая посодействовать этому.

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом Макрон заявил в интервью RMC и BFMTV относительно предстоящих Олимпийских игр, которые принимает Франция. Он заявил, что приложит максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Так что это также может стать дипломатическим моментом для мира", - сказал Макрон.

Олимпийские игры 2024 - последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 июля должна состояться первая церемония открытия Олимпийских игр, проводимая за пределами стадиона. Около 10 500 спортсменов пройдут парадом через сердце французской столицы на лодках по Сене по 6-километровому (3,7-мильному) маршруту.

Организаторы изначально планировали грандиозную церемонию открытия для 600 000 человек, большинство из которых будут смотреть ее бесплатно с берегов реки. Но проблемы безопасности и материально-технического обеспечения заставили правительство постепенно сокращать свои амбиции. Ранее в этом году общее количество зрителей сократилось примерно до 300 000.

Французское правительство также решило, что туристам не будет предоставлен бесплатный доступ для просмотра церемонии открытия из соображений безопасности. Вместо этого бесплатный доступ будет возможен только по приглашению.

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