По ее словам, россияне пробурили скважины и выкачивают воду из подземного источника для охлаждения ЗАЭС.

Подключить ЗАЭС, которая сейчас находится под контролем российских оккупантов, к объединенной энергосистеме России технически возможно. Об этом заявила соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарна.

"Другой вопрос, что летом 2022 года, когда еще работали два энергоблока, этого не позволили сделать ССО. Пожар был на трансформаторной подстанции, которая должна была играть ключевую роль при подключении. Кроме того, Херсонские партизаны взрывали опоры высоковольтной сети. Сейчас переподключение технически возможно. Энергодар уже потребляет электроэнергию из российской объединенной энергосистемы. Та генерация, которая оказалась на оккупированной части Украины, уже подключена к российской энергосистеме. Что касается технического состояния, то они уже год готовят один энергоблок из-за дефицита воды", - сказала она в эфире Украинского Радио.

По ее словам, россияне пробурили скважины и выкачивают воду для охлаждения из подземного источника.

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"Таким образом пополняют пруд-охладитель. Эти скважины они сделали без оценки геологического состояния, что является нарушением украинского законодательства и международных норм. Такие действия могут привести к оползню почвы. Они выкачивают больше воды, чем ее запасы пополняются из-за осадков. Это грубое нарушение норм ядерной и радиационной безопасности. Кроме того, оккупанты планируют построить новую насосную станцию на берегу Конки - притока Днепра", - добавила Кошарная.

Предложения США по ЗАЭС

По данным издания The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп подготовил предложения по мирному урегулированию в Украине. Он предусматривает определение территории возле Запорожской АЭС нейтральной, которая может быть под контролем американцев. WSJ предполагает, что Запорожская АЭС будет поставлять электроэнергию как в Украину, так и на оккупированные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти сообщения.

"Запорожская станция сама по себе сегодня не работает. И без Украины она не будет работать. И Соединенных Штатов, при всем уважении, не хватит - нужен наш технический состав", - подчеркнул он.

Как отметил президент, Америка на политическом уровне точно понимает, если войдет в формат менеджмента для ЗАЭС на техническом уровне, то войдет "только с нашими техническими работниками".

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