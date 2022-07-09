Никто не заставлял Литву интерпретировать решение о запрете транспортировки подсанкционных товаров так, как она это сделала.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский уверен, что российского президента Владимира Путина уже никто не боится.

Как он отметил в интервью журналистке Елене Трибушной, Литва, ограничив транзит товаров в Калининград, сознательно пошла на эскалацию.

"Возьмите литовцев — они же формально выполняют решение о санкциях. Но никто ж их не заставлял вот так интерпретировать это решение, что нельзя даже из одного региона России в другой перевозить санкционные товары через литовскую территорию. Согласитесь, они сознательно пошли на некоторую эскалацию" - сказал он.

По словам Пионтковского, это отражает новую тенденцию - "никто Путина не боится".

Напомним, что литовская железнодорожная компания LTG Cargo с 18 июня прекратила транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что решение Литвы является "экономическим удушением региона".

В России уже пригрозили ответом Литве на транспортную блокаду подсанкционных товаров в Калининградской области.

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