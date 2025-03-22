План усиления охраны границы обсудили министры обороны Литвы, Польши и Финляндии.

В Литве сообщили о намерении заминировать границу с Беларусью и Россией. Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Довиле Шакалене на сайте ведомства.

По ее словам, план усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.

"Литва остается сильным и надежным партнером в трансатлантическом, европейском и региональном форматах и активно продвигает многосторонние решения по ключевым вопросам оборонной политики", - сообщила она.

Видео дня

Шакалене рассказала, что во время встреч с коллегами "была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами".

Она добавила, что "региональные партнеры намерены искать финансирование ЕС для достижения этой цели".

Ситуация с безопасностью в Европе: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, Польша планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда рассказал, что у Польши "нет другого выхода", ведь ситуация на польско-белорусской и польско-российской границах является серьезной.

Также стало известно, что Польша и три страны Балтии выходят из договора о запрете противопехотных мин. Министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы рекомендуют денонсировать Оттавскую конвенцию из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, в частности ростом угрозы против государств-членов НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью.

Кроме того, в Литве заявляли о готовности рассмотреть возможность внесения изменений в Конституцию, если союзники примут решение о размещении ядерного оружия или его компонентов в стране. По словам министра обороны, "существуют возможности" изменить статью 137 Конституции Литвы, которая сейчас запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Вас также могут заинтересовать новости: