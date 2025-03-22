Общий морской нефтяной экспорт государства-агрессора оценивается в более 80 млрд евро.

Россия в 2024 году перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, в частности 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook. Отмечается, что общий морской нефтяной экспорт государства-агрессора оценивается в более 80 млрд евро: сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро. Теневой флот РФ - это 387 танкеров, которые транспортируют нефть и нефтепродукты общей грузоподъемностью судна в более 57 млн метрических тонн.

"Сейчас государство-агрессор меняет модель поведения со своим скрытым флотом - кроме ОАЭ, Индии, Сейшельских, Маршалловых островов, дополнительно выбирает для регистрации компаний владельцев/менеджеров теневых танкеров КНР, в частности Гонконг, а также РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Россия распределяет суда под зонтик новых "удобных" флагов Коморских островов, Кюрасао, Джибути, Гайаны, Гамбии, Сан-Томе и Принсипи, Танзании.

В обновленном перечне теневого флота появились суда, связанные с операторами российского танкерного флота - компаниями Fractal Marine Shipping (ОАЭ), Gatik ShipManagement (Индия), Sun Ship Management (ОАЭ) и HenneseaHoldings Limited (ОАЭ). С 2022 года эти компании регулярно меняют владельцев, применяя тактику "судно-жонглирования".

"Корабли теневого флота скрывают данные о судах и грузе, выключают навигационное оборудование, создавая угрозы судоходству. Широко применяется высокорискованная STS-загрузка - перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море, что затрудняет контроль за происхождением сырья", - отметили в ГУР.

Более 90% опубликованных на портале теневых танкеров не имеют надлежащего западного страхования, а значит в случае аварии или разлива нефти пострадавшие прибрежные страны могут не получить никаких компенсаций.

"Теневой флот" - последние новости

Среди европейцев растет недовольство из-за действий России. Как недавно сообщалось, страны Европы ведут кулуарные переговоры по захвату российских танкеров, которые используют для экспорта нефти.

21 марта стало известно, что Германия конфисковала танкер, который обнаружили вблизи северного побережья европейской страны в январе этого года. В Берлине считают, что судно, которое шло под флагом Панамы, является частью так называемого "теневого флота", помогающего Москве обходить западные санкции.

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