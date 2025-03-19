Заместитель министра обороны Польши подчеркнул, что страна не имеет другого выхода.

Польша планирует разместить противопехотные мины на границах с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда, цитирует RMF24.

В частности журналист попросил чиновника прокомментировать прекращение действия Оттавского договора. По словам Бейды, у Польши "нет другого выхода", ведь ситуация на польско-белорусской и польско-российской границах является серьезной.

"Это будет одним из элементов "Восточного щита"... Обратите внимание, с какой стороны была атакована Украина. Со стороны Беларуси. У нас нет противопехотных мин, но у нас есть возможность их производить", - подчеркнул он.

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Оттавская конвенция - что известно

Напомним, Оттавская конвенция - это международное соглашение, которое было подписано в 1997 году в Оттаве (Канада). Она запрещает использовать, производить, накапливать и передавать противопехотные мины. Цель конвенции - снижение смертности людей, которые погибают из-за этих мин и содействие разминированию загрязненных территорий.

В то же время УНИАН сообщал, что 18 марта Польша и еще три страны намерены выйти из договора о запрете противопехотных мин. В частности министры обороны Польши, Эстонии, Латвии и Литвы опубликовали заявление, в котором рекомендуется денонсировать Оттавскую конвенцию.

"В свете этой нестабильной ситуации с безопасностью, обозначенной агрессией России и постоянной угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут способствовать укреплению нашей способности сдерживания и обороны", - отметили в заявлении.

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