Пограничная служба Литвы презентовала новый вертолет, который будет сопровождать транзитные российские поезда, которые курсируют до Калининградской области. Подробностями о воздушном судне поделился министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс, сообщает LRT.
По словам министра, вертолет будет предназначен для сопровождения поездов Специальной транзитной схемы и быстрого реагирования на потенциальные инциденты.
"Этот вертолет будет использоваться для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее. Пограничники не теряют бдительности и надежно охраняют государственную границу. Одним из наших приоритетов на данный момент является максимальная забота о материальном обеспечении пограничной службы и офицеров, а также необходимых средствах", - пояснил министр.
Кондратовичюс пояснил, что появились новые угрозы и вызовы на фоне изменения ситуации в сфере безопасности.
По данным издания, на презентации вертолета присутствовала руководитель Главного управления по вопросам миграции и внутренних дел Еврокомиссии Беате Гминдер. Мероприятие проходило на авиационной базе Госпогранслужбы Литвы в Палукнисе.
Ожидается, что Гминдер обсудит с Кондратовичюсом дальнейшее сотрудничеств в деле укрепления защиты внешних границ Европейского Союза.
Отмечено, что Еврокомиссия выделила 25 миллионов евро на обеспечение безопасности Специальной транзитной схемы. Вертолет, который был презентован 7 апреля, стоит 11 миллионов евро. Куплены также еще два вертолета H145, которые будут сопровождать российские поезда и действовать в случае чрезвычайных ситуаций или аварий на Островецкой АЭС, для поиска людей и медицинских перевозок.
Воздушные судна оснащены системами видеонаблюдения, грузоподвесным, поисково-спасательным и противопожарным оборудованиями, а также средствами оказания медицинской помощи.
"Второй и третий вертолеты будут осуществлять пограничный контроль, охрану границы, а также будут участвовать в операциях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или аварий на Островецкой АЭС, искать людей, перевозить органы. По сути, весь спектр функций, которые выполняет VSAT", – пояснил глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.
Литва усиливает защиту границы
Как писал УНИАН, Литва следом за Польшей намерена заминировать границу с Беларусью и Россией. План усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.
Также Литва готова рассмотреть возможность внесения изменений в Конституцию, если союзники примут решение о размещении ядерного оружия или его компонентов.
В свою очередь, Польша ранее объявила тоже, что планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".