Вертолеты пограничников будут сопровождать российские поезда.

Пограничная служба Литвы презентовала новый вертолет, который будет сопровождать транзитные российские поезда, которые курсируют до Калининградской области. Подробностями о воздушном судне поделился министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс, сообщает LRT.

По словам министра, вертолет будет предназначен для сопровождения поездов Специальной транзитной схемы и быстрого реагирования на потенциальные инциденты.

"Этот вертолет будет использоваться для усиления контроля за поездами, следующими в Калининградскую область и из нее. Пограничники не теряют бдительности и надежно охраняют государственную границу. Одним из наших приоритетов на данный момент является максимальная забота о материальном обеспечении пограничной службы и офицеров, а также необходимых средствах", - пояснил министр.

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Кондратовичюс пояснил, что появились новые угрозы и вызовы на фоне изменения ситуации в сфере безопасности.

По данным издания, на презентации вертолета присутствовала руководитель Главного управления по вопросам миграции и внутренних дел Еврокомиссии Беате Гминдер. Мероприятие проходило на авиационной базе Госпогранслужбы Литвы в Палукнисе.

Ожидается, что Гминдер обсудит с Кондратовичюсом дальнейшее сотрудничеств в деле укрепления защиты внешних границ Европейского Союза.

Отмечено, что Еврокомиссия выделила 25 миллионов евро на обеспечение безопасности Специальной транзитной схемы. Вертолет, который был презентован 7 апреля, стоит 11 миллионов евро. Куплены также еще два вертолета H145, которые будут сопровождать российские поезда и действовать в случае чрезвычайных ситуаций или аварий на Островецкой АЭС, для поиска людей и медицинских перевозок.

Воздушные судна оснащены системами видеонаблюдения, грузоподвесным, поисково-спасательным и противопожарным оборудованиями, а также средствами оказания медицинской помощи.

"Второй и третий вертолеты будут осуществлять пограничный контроль, охрану границы, а также будут участвовать в операциях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или аварий на Островецкой АЭС, искать людей, перевозить органы. По сути, весь спектр функций, которые выполняет VSAT", – пояснил глава пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас.

Литва усиливает защиту границы

Как писал УНИАН, Литва следом за Польшей намерена заминировать границу с Беларусью и Россией. План усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.

Также Литва готова рассмотреть возможность внесения изменений в Конституцию, если союзники примут решение о размещении ядерного оружия или его компонентов.

В свою очередь, Польша ранее объявила тоже, что планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

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