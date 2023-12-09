Отмечается, что снимки были сделаны в элитном московском ресторана.

Предателя Украины Илью Киву нашли мертвым на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в Подмосковье 6 декабря. В сети появились последние фото бывшего нардепа-беглеца.

Блогер Сергей Иванов в Facebook опубликовал фото, которые ему якобы предоставили источники в украинской разведке. Отмечается, что снимки были сделаны перед ликвидацией Кивы, когда он отдыхал в элитном российском ресторане "Пушкин". Заведение находится в московском "Государственном универсальном магазине".

"Кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги. Организованная ГУР "фотосессия" длилась более трьох месяцев", – указал блогер в сообщении.

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24 Канал пишет, что в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили подлинность фотографий.

Ликвидация Кивы - главные новости

Бывший нардеп и предатель Украины Илья Кива, которого приговорили в нашей стране к 14 годам тюрьмы, был ликвидирован 6 декабря в деревне Супонево Московской области в парковой зоне отеля "Величъ Country Club".

Его тело нашли на снегу с несколькими ранениями. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что ликвидация предателя - это спецоперация СБУ. По его словам, предателя ликвидировали из стрелкового оружия.

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