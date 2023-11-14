Это решение позволит конгрессменам завершить работу над годовыми законопроектами о расходах в течение следующих двух месяцев.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч МакКоннелл поддержал предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о финансировании правительства сроком на два месяца, хотя оно не будет включать финансирование Украины, что является одним из приоритетов для МакКоннелла.

В результате на лидера сенатского большинства от демократов Чака Шумера оказывается все большее давление, чтобы тот согласился с планом Джонсона. Об этом пишет The Hill.

В понедельник Макконнелл похвалил предложение Джонсона как "ответственную меру, которая позволит избежать закрытия [правительства], избежать вредного сокращения федеральных расходов" и позволит законодателям завершить работу над годовыми законопроектами о расходах в течение следующих двух месяцев.

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Шумер на протяжении нескольких недель настаивал на том, что законодательство о расходах должно иметь двухпартийную поддержку, и, поскольку МакКоннелл поддержал предложение Джонсона, у демократов в Сенате нет другого выбора, кроме как согласиться с ним, отмечает американское издание.

Шумер отложил запланированное на понедельник процедурное голосование по вопросу о перемещении законодательного механизма для продолжения резолюции, чтобы дать Палате представителей больше времени для принятия мер.

Большой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Джонсон набрать достаточно голосов, чтобы принять временную меру по финансированию из Палаты представителей. Однако в понедельник сенаторы заявили, что ожидают, что он добьется своей цели.

Союзники МакКоннелла, в том числе вице-председатель сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз, на прошлой неделе ясно дали понять, что они не являются сторонниками разделения финансирования федеральных департаментов и агентств на два пула с разными сроками действия.

Лидеры Сената изначально хотели, чтобы законопроекты о регулярных ассигнованиях и пакете экстренной дополнительной иностранной помощи были готовы до конца года.

Столкнувшись с единой позицией Макконнелла и Джонсона, Шумер в понедельник дал понять, что демократы готовы принять временную меру Палаты представителей по расходам.

Шумер похвалил это решение как хороший шаг в правильном направлении, поскольку оно продлевает государственное финансирование на нынешнем уровне и не включает резких сокращений, которых требуют консерваторы Палаты представителей.

Он также похвалил план Джонсона установить дату истечения срока финансирования Министерства обороны на 2 февраля, сохраняя его привязку ко многим программам социальных расходов, не связанным с обороной, которые важны для демократов.

Но план Джонсона оставляет в стороне финансирование Украины - главный приоритет для демиократической администрации Байдена, а также для республиканца МакКоннелла.

Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о продлении текущего уровня финансирования до 2024 года, не будет другого обязательного государственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля, который можно было бы продлить до января.

Теперь законодатели могут рассмотреть возможность включения этого пункта в законопроект о ежегодный закон о санкционировании расходов на оборону.

Представитель Демократической партии в Сенате Дик Дурбин заявил, что будет обеспокоен судьбой финансирования Украины, если Конгресс примет предложение Джонсона.

"Я думаю, нам нужно серьезно отнестись к этому, и нам нужно объединить это с другими основными элементами дополнения, чтобы все это было сделано", - сказал он о финансировании Украины, предупредив, что Конгресс должен одобрить его до конца года.

Президент Байден предложил чрезвычайный дополнительный законопроект, который будет включать деньги для Израиля, Украины, финансирования границ США и других приоритетов.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер, член руководящей команды Макконнелла, сказал, что он недоволен решением о временной мере без финансирования Украины. "Это меня беспокоит, но нам просто нужно убедиться, что это будет сделано", - сказал он.

Финансирование Украины со стороны США

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Конгресс США должен как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее защиты. По его словам, нехватка финансирования со стороны США уже повлияла на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения России.

Ранее администрация президента Джо Байдена предлагала выделить Украине около $61 миллиарда помощи в одном пакете, включающем также поддержку Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагал выделить помощь Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов в отдельный пакет.

Митч МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

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