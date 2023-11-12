Он считает, что Соединенные Штаты сейчас уязвимы.

Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что прекращение помощи Украине было бы огромным шагом назад для Соединенных Штатов Америки и их репутации лидера свободного мира.

В интервью Associated Press он назвал нынешний момент "временем уникальной уязвимости Америки". "Честно говоря, я думаю, что Рональд Рейган перевернулся бы в могиле, если бы увидел, что мы не собираемся помогать Украине", - сказал Макконнелл.

По его словам, отказ в оказании помощи станет катастрофой не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. "Для себя я все еще остаюсь республиканцем времен Рейгана. И я думаю, что это лучший путь для нас в будущем. Но посмотрите, в нашей демократии это решение принимают избиратели", - добавил он.

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Споры из-за помощи Украине: что известно

Администрация американского президента Джо Байдена предлагает выделить Украине около 61 миллиарда помощи в пакете, который объединит поддержку и Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагает проголосовать за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов.

Митч МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

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