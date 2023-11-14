В администрации Байдена отмечают, что эффективная помощь должна подкрепляться

Конгресс США должен как можно скорее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее защиты.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует "Европейская правда".

По словам советника Байдена, нехватка финансирования со стороны США уже повлияла на способность Украины защитить себя от полномасштабного вторжения России. Хотя Вашингтон пока все еще способен оказывать военную помощь, о которой просит Киев, полное финансирование обеспечит последовательность и эффективность этой поддержки.

Видео дня

"Окно (возможностей – УНИАН) для нас закрывается... Это уже влияет на нашу способность предоставить Украине все необходимое, и со временем это влияние будет только усиливаться", - заявил Салливан.

Что предшествовало

Ранее Салливан заявил, что без утверждения нового пакета помощи Украине в Конгрессе возможности США уменьшаются. По его словам, Конгресс США должен принять запрос президента Байдена, который включает помощь Украине и Израилю, как можно скорее, поскольку это прямо влияет на национальные интересы США.

Администрация американского президента Джо Байдена предлагает выделить Украине около 61 миллиарда помощи в пакете, который объединит поддержку и Израиля и других стран.

Между тем новый спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон предлагает проголосовать за отдельный пакет помощи Израилю на сумму 14,5 миллиардов долларов.

Митч МакКоннелл, несмотря на позицию республиканцев, выступал за выделение помощи и Украине, и Израилю в одном большом пакете.

Вас также могут заинтересовать новости: