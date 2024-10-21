Также Курская область может использоватьсб как "полигон для обкатки" операторов дронов.

За прошедшие сутки в 82-й Галицкой десантно-штурмовой бригаде сообщили о сбитии над Курской областью новейшего разведывательно-ударного беспилотника "Орион", который был оснащен четырьмя управляемыми ракетами "Х-БПЛА".

Как отмечают эксперты Defense Express, это уже второй уничтоженный "Орион" за время Курской операции (первый сбили 31 августа), и это дает определенную информацию о стратегии россиян в Курской области.

Как отмечают эксперты, "Орион" является довольно редким дроном. На начало полномасштабного вторжения армия РФ имела всего три таких разведывательно-ударных БПЛА, в то же время на июнь 2024 года наши военные сбили минимум пять таких дронов.

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Кроме того, по своим характеристикам дрон еще и достаточно опасен. Длина фюзеляжа и размах крыльев его составляют 8 метров и 16 метров, боевая нагрузка - до 180 килограммов, скорость полета - от 120 до 200 километров в час, заявленный радиус полета - до 250 километров. При этом сбитый 20 октября "Орион" нес четыре ракеты "Х-БПЛА", которые имеют дальность пуска от 2 до 8 километров.

Как отмечают в Defense Express, то, что это уже не первый случай сбития "Ориона", свидетельствует о том, что российское командование не отказалось от намерения использовать разведывательно-ударные БПЛА в войне. Соответственно, они могут рассматривать Курскую область как своеобразный "полигон" для обкатки такого вида беспилотного вооружения.

"В то же время можем предположить и то, что сами россияне могут испытывать нехватку квалифицированного персонала, поэтому и стремятся использовать Курщину как "полигон для обкатки" не только самих "Орионов", но и операторов к ним", - отмечают эксперты.

Курская область - новости

14 октября аналитик издания BILD Юлиан Репке утверждал, что Силы обороны могут покинуть Курскую область РФ в ближайшие недели. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в Курской области России обстановка остается очень тяжелой, была угроза окружения украинских войск:

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский заявлял, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине. В то же время, по словам Сырского, украинские Силы обороны на Курщине и в дальнейшем держат ситуацию под своим контролем.

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