Лазерное оружие DragonFire способно сбивать вражеские дроны и ракеты, и стоимость одного выстрела составляет всего 10 фунтов.

Лазерное оружие DragonFire, способное сбивать вражеские дроны и ракеты, стоимостью всего 10 фунтов за выстрел, появится на военных кораблях Британского флота к 2027 году. При этом, как пишет The Telegraph, это оружие может быть использовано в Украине еще раньше, поскольку военные быстро осваивают передовые технологии.

Как заявил министр обороны Британии Грант Шаппс, задержки с внедрением новых оружейных технологий — это "самая большая трата денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно, до 10 лет, до гораздо более короткого периода времени и развернуть его потенциально на кораблях и потенциально на суше", - заявил он.

Видео дня

Шаппс сказал, что Великобритания планирует добавить DragonFire в свой арсенал к 2027 году, но рассматривает возможность отправить прототипы в Украину раньше, даже если они не будут доработаны на 100 процентов.

"Скажем так, он не обязательно должен быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его. На данный момент это по-прежнему дата 2027 года, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить ее".

Руководитель проекта Мэтт Корк сообщил журналистам, что DragonFire может быть передан для "пользовательских экспериментов" ряду военнослужащих в сентябре, когда 7-я группа противовоздушной обороны испытает эту технологию.

Что собой представляет DragonFire

Оружие работает путем фокусировки 37 каналов лазерных лучей мощностью 1,5 кВт, расположенных в виде шестиугольной решетки, и объединения их с зеркалами для объединения и усиления мощности. Оружие невидимо и бесшумно, поскольку длина волны света составляет около одного микрона, невидима для человеческого глаза и близка к инфракрасному спектру света.

При этом дальность до сих пор засекречена.

В ходе испытаний оружие смогло уничтожить дроны и взорвать минометы менее чем за пять секунд. Оно мгновенно превращает поверхность металла в плазму с температурой 3000°С и может прожечь листовой металл, фюзеляж и оружие за считанные секунды.

Хотя система была создана с целью уничтожения дронов, но Шаппс считает, что система достаточно мощна, чтобы нейтрализовать и более быстро движущиеся снаряды, такие как баллистические ракеты.

Впервые испытания DragonFire были проведены на полигоне Hebrides Range в начале 2024 года. В британском Минобороны утверждают: лазер DragonFire способен попасть в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра.

ППО для Украины

Ранее аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рьопке 11 апреля утверждал, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot и IRIS-T. Также, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

В то же время в Воздушных силах отметили, что хотя Украина и не производит самостоятельно данные системы и боеприпасы к ним и ей нужно больше ракет, но союзники знают, в чем нуждается наша страна, поэтому не стоит поддаваться панике.

Вас также могут заинтересовать новости: