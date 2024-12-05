Лавров приехал на Мальту для участия в заседании Совета министров ОБСЕ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на Мальту для участия во встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По данным российского государственного агентства ТАСС, он приземлился в столице Мальты Валлетте поздно вечером в среду. Как пишет Reuters, это первая его поездка в страну ЕС после нападения России на Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже заявил, что будет бойкотировать Лаврова на заседании ОБСЕ и что не будет сидеть с ним за одним столом.

"Лавров приезжает сюда, чтобы врать о (российском) вторжении и о том, что Россия делает в Украине. И я не собираюсь слушать эту ложь", – сказал Сикорский в видео, опубликованном в соцсети Х.

Видео дня

Лавров теоретически может пересечься с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который также будет присутствовать на заседании. Однако, как пишет Reuters, "Лавров и Блинкен не планируют встречаться".

Последний раз Лавров был в стране ЕС в конце 2021 года, также на встрече министров иностранных дел ОБСЕ. Затем последовало нападение России на Украину. Во время встречи ОБСЕ в Лодзе (Польша) в декабре 2022 года, Варшава отказала Лаврову во въезде. Однако он присутствовал на заседании ОБСЕ в 2023 году в Скопье. Тогда некоторые страны, в том числе и Украина, заявили о бойкоте заседания из-за присутствия российского министра.

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