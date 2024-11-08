Глава МИД России не настолько сильный дипломат, как о нем привыкли думать, утверждает бывший министр.

В РФ решение о полномасштабной войне против Украины было принято в суперузком кругу.

Такой информацией поделился бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время интервью "24 Каналу". "Например, я думаю, что Лавров (министр иностранных дел России Сергей Лавров, - Ред.) не знал, что будет война", - сказал экс-чиновник.

Бывший глава МИД Украины также рассказал о встрече с представителями России в 2022 году в турецкой Анталии. По его словам, на мероприятии была очень высокая цена за даже самую мелкую ошибку. Кулеба добавил, что, как только зашел в комнату, где должны были состояться переговоры, - "выключил" все эмоции.

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"В такой ситуации эмоция сыграет против тебя, сделает тебя слабее. Это были, наверное, единственные переговоры в моей жизни, которые я провел, как машина. Просто искусственный интеллект, который полностью сфокусирован на обработке информации, калибровке своих слов, полностью лишив себя каких-либо эмоций", - сказал он.

Экс-глава МИД поделился, что российский министр иностранных дел не чувствовал себя уверенно и показал, "что не такой страшный волк, как его рисуют".

"Тогда я осознал, что Лавров, безусловно, является сильным дипломатом, но не настолько сильным, как привыкли о нем думать, что он как бы идеал дипломата топ-уровня", - отметил он.

Кулеба добавил, что в переговорах участвовали девять человек, - он, Лавров, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, и у каждого из них рядом было по два человека. СМИ на мероприятии не было.

"Мы все отработали. Именно тогда я понял, что он (Лавров, - Ред.), скорее всего, не знал о начале войны и не влиял на те решения, которые принимались. Возможно, сейчас это изменилось у них", - подчеркнул собеседник.

Бывший чиновник рассказал о ярком эпизоде. По его словам, он предложил Лаврову договориться о 24-часовом коридоре из города Мариуполь Донецкой области (переговоры проходили во время российской осады населенного пункта), но тот ответил, что такой вопрос якобы должны решать военные.

"Я говорил, что давайте сейчас позвоним кому надо. Я - нашему министру обороны, а Лавров - своему. Но тот ответил, что это не в его полномочиях. Тогда я сказал, что министры иностранных дел имеют полномочия обсуждать все что угодно, давайте тогда президентам позвоним. Он что-то там фыркнул и отказался звонить", - подчеркнул Кулеба.

Экс-министр утверждает, что представители турецкой стороны с большим восторгом наблюдали за таким "пинг-понгом":

"В конце концов Лавров показал, что он не может решиться позвонить своему руководству, чтобы решить какой-то вопрос, и что он вообще не настроен на решение каких-либо вопросов. Турки это увидели - и поняли, у кого какая цель. Лавров хотел выступить такой "дымовой завесой" для войны, имитацией дипломатии".

Бывший глава МИД Украины отметил, что его целью было решение конкретной проблемы, сохранение жизней граждан нашего государства и попытка остановить противостояние.

В центре внимания война в Украине - новости

Россияне осуществили полномасштабное вторжение на украинскую территорию рано утром 24 февраля 2022 года. Противники получили достойный отпор от защитников Украины.

В середине октября президент Владимир Зеленский в Верховной Раде впервые в Украине представил план победы над Россией. Документ состоит из нескольких пунктов, первый из них - предоставление нашей стране приглашения в НАТО.

Журналисты узнали, что у республиканца Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, якобы есть свой "мирный план" в отношении Украины. По сведениям источников издания The Wall Street Journal, в частности, этот план предусматривает отказ украинской стороны от вступления в Альянс в течение 20 лет.

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