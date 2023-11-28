В МИД Украины убеждены, что присутствие российской делегации на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него российского главу внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко. Он объяснил, что делегация Украины решила не участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел, которое состоится 30 ноября – 1 декабря в городе Скопье.

"Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, которые продемонстрировали высокий профессионализм и непоколебимую приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Мы отдельно благодарны Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства", - отметил Николенко.

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В то же время, спикер подчеркнул, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса.

"Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме этого, Россия незаконно задержала трех украинцев-представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии", - подчеркнул Николенко.

"При таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - подчеркнул спикер.

Николенко отметил, что совместными усилиями надо работать над спасением ОБСЕ от России, а "не отправкой сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, которое развязало самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушило все принципы Хельсинкского Заключительного акта".

"Учитывая это, делегация Украины не будет принимать участия в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел", - отметил дипломат.

При этом, по его словам, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому Заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Ситуация в ОБСЕ - новости

Как сообщал УНИАН, в мае 2023 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что ОБСЕ может прекратить свое существование из-за конфликта между Россией и Беларусью с одной стороны и другими участниками с другой.

На прошлой неделе Россия и Беларусь воспользовались правом вето, чтобы предотвратить назначение Эстонии главой ОБСЕ в 2024 году.

Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц организации поддержать кандидатуру Мальты на пост председательствующей страны в ОБСЕ в 2024 году, после того, как председательство Эстонии было заблокировано РФ и Беларусью.

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