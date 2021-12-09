"Саммит за демократию" состоится 9-10 декабря по видеосвязи.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции США против ряда коррумпированных лиц, среди которых, намекнула она, вероятно, есть и граждане Украины.

Об этом она заявила во время своего короткого выступления на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы" в Киеве, 9 декабря.

Она отметила, что внедрение новых институтов, имея в виду антикоррупционных, всегда было сложным, что лишь подтверждает важность их функционирования.

Квин отметила, что сегодня в 17:30 во время форума демократических стран, организованного Администрацией Байдена, Вашингтон сделает важное заявление.

Читайте такжеАгрессия РФ против Украины: Блинкен и Мишель рассказали о готовности ввести серьезные санкции против России"В 17:30 (состоится – УНИАН) объявление о санкциях США, которые показывают решимость Соединенных Штатов привлекать к уголовной ответственности коррумпированных лиц. Вы, вероятно, кое-кого из списка узнаете", - ответила Квин.

Виртуальный "Саммит за демократию" с участием Украины откроется сегодня, 9 декабря. Из-за коронавирусных ограничений участники мероприятия будут общаться по видеосвязи.

Байден, который намерен продемонстрировать, что мировая демократия все еще может работать, даже когда авторитаризм растет по всему миру, на открытии встречи выступит со вступительным словом из Белого дома.

Среди приглашенных – западные союзники США (Украина, Армения, Болгария, Грузия, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Пакистан, Румыния, Сербия).

В списке нет ни одной страны Центральной Азии, а также Азербайджана, Боснии и Герцеговины и Венгрии. Не пригласили на саммит и Россию с Китаем.

Одной из тем саммита будет пагубное влияние коррупции.

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Автор: Яна Ставская