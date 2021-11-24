Событие состоится 9-10 декабря онлайн.

Госдеп США опубликовал полный перечень стран, которые были приглашены принять участие в виртуальном "Саммите лидеров за демократию".

Об этом говорится на сайте ведомства.

Среди приглашенных, в частности, и Украина. Всего в списке десятки стран мира, в том числе Польша, Чехия, Эстония, Финляндия, Латвия. Однако ни России, ни Китая в перечне нет.

Форум призван стать площадкой для "обсуждения вызовов, с которыми сталкивается демократия".

Читайте такжеВ Пентагоне ответили на обвинения Шойгу о "репетиции ядерного удара по России"Событие состоится 9-10 декабря онлайн.

Демократия – единая политическая система, как отметили в США, способная защищать права человека: для авторитарных режимов любой формы открытая критика правящей партии является фундаментальной угрозой.

В центре внимания участников саммита будут находиться обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие соблюдению прав человека.

Администрация Байдена рассматривает саммит как построение стратегии по укреплению и защите демократии от авторитаризма.

По мнению Белого дома, создание глобальной коалиции демократий может противостоять подъему КНР и продолжающейся агрессии России.

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Автор: Яна Ставская