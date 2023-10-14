Кулеба сказал, что есть стратегия того, что они делают в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Соединенные Штаты Америки не имеют стратегии, что делать с Россией. Об этом глава МИД Украины сказал в интервью ведущей новостей ТСН Наталье Мосейчук.

"Есть стратегия, что они делают в Украине. Нет стратегии, что делать с Россией", - сообщил Кулеба.

На уточняющий вопрос министр добавил, что "так сложилось".

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"А что должно произойти с Россией, чтобы Украина одержала победу? И вот сюда, в эту зону, ни Вашингтон, ни Берлин, ни Париж, ни многие другие столицы, пока серьезно не заходят. Изменить эту систему власти может только российский народ. Это правда. Но, какие факторы должны привести российский народ к решению об изменении - это уже зависит не только от российского народа", - сказал Кулеба.

Отношения США и РФ - детали

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в РФ сообщило, что в России уверены, что выиграют от конфликта между Израилем и ХАМАС, поскольку запросы Израиля на военную помощь США могут отвлечь внимание от Украины, пока рост цен на нефть поддерживает экономику Москвы. В то же время, в США тем временем заверили, что продолжат помогать ВСУ.

Соединенные Штаты должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией, расширяя свои обычные вооруженные силы, укрепляя альянсы и расширяя свою программу модернизации ядерного оружия, заявила в четверг назначенная Конгрессом двухпартийная комиссия.

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