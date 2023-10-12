США следует продлить срок службы подводных лодок с баллистическими ракетами и разместить больше тактического ядерного оружия в Азии и Европе.

Соединенные Штаты должны подготовиться к возможным одновременным войнам с Китаем и Россией, расширяя свои обычные вооруженные силы, укрепляя альянсы и расширяя свою программу модернизации ядерного оружия, заявила в четверг назначенная Конгрессом двухпартийная комиссия.

Доклад Комиссии по стратегической политике появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения трений с Россией из-за ее вторжения в Украину, пишет Reuters.

Высокопоставленный чиновник, участвовавший в докладе, отказался сообщить, свидетельствуют ли брифинги разведки о каком-либо сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.

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"Мы обеспокоены... Между ними может быть какая-то окончательная координация, которая приведет нас к этой конструкции двух войн", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Полученные результаты перевернут нынешнюю стратегию национальной безопасности США, призывающую к победе в одном конфликте и сдерживанию другого, и потребуют огромного увеличения расходов на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

Доклад контрастирует с позицией президента США Джо Байдена о том, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.

"Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно", - заявила Комиссия по стратегической политике. "Международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов Китая и России".

В 2022 году Конгресс создал группу из шести демократов и шести республиканцев для оценки угроз Соединенным Штатам и рекомендаций по изменениям в обычных и ядерных силах США.

Китайская и российская угрозы станут острыми в 2027-2035 годах, поэтому "решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова", говорится в 145-страничном докладе.

В докладе говорится, что 30-летняя программа модернизации ядерного оружия США, которая началась в 2010 году и оценивалась в 2017 году в 400 миллиардов долларов к 2046 году, должна быть полностью профинансирована для модернизации всех боеголовок, систем доставки и инфраструктуры.

США также следует продлить срок службы подводных лодок с баллистическими ракетами и разместить больше тактического ядерного оружия в Азии и Европе.

Отношения США и Китая - детали

Министр обороны Китая Ли Шанфу избежал переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином на саммите по безопасности в Сингапуре, но во время выступления сказал, что его страна нацелена на диалог с США.

Китай активно готовится к войне с США, о чем свидетельствуют в частности данные американской разведки. Об этом заявил Джон Болтон, бывший советник предыдущего президента США Дональда Трампа.

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