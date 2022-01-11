Виктор Шендерович отметил, что его решение связано с "поваром Путина" Пригожиным.

Известный российский писатель-сатирик и критик "путинского режима" Виктор Шендерович намерен выехать из Российской Федерации. Он принял такое решение из-за уголовного преследования.

Об этом Шендерович сообщил на своей странице в Facebook.

"От личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла", - говорится в сообщении.

При этом он напомнил, что дело открыто по статье о клевете, которая предусматривает ограничение свободы на время следствия.

Читайте такжеУмер глава Европарламента Давид Сассоли"У меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. Речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве - или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи", - объяснил писатель.

По словам Шендеровича, ему грозит лишение свободы.

Дело Шендеровича – что известно

Юридическая служба компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину, подала заявление в полиции о клевете. Дело против Шендеровича открыли из-за высказываний писателя о связи Пригожина с частной военной компанией Вагнера, боевики которой воевали во всех горячих точках, в то числе и на Донбассе.

Шендерович систематически выступал против действий режима Путина.

Напомним, что Пригожин является близким другом президента РФ Владимира Путина. Также он известен как "повар Путина", потому что его компании организовывали для Путина банкеты.

Как ранее сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинец Валерий Матюшенко, которого незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области, находится в критическом состоянии.

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