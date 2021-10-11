На данный момент петиция набрала 25 тысяч 169 подписей.

Петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала более 25 тысяч голосов.

Читайте такжеРоссийская певица отказалась от гастролей в Крыму, потому что испугалась украинских законовОб этом свидетельствуют данные реестра электронных петиций.

Теперь на эту петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

"Итак, 25 тысяч голосов моя петиция собрала. Ждем рассмотрения Зеленским", - написал Кондратюк на своей странице в Facebook.

Петиция Кондратюка: почему продюсер требует запретить выступления артистов из РФ в Украине

Продюсер в документе объяснял, что "граждане страны-агрессора ... на самом деле не несут никакой культуры".

Кондратюк требует запретить выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны.

"Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - написал он.

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Автор: Ольга Робейко