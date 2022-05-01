Женщина кричала, что украинцы "сами себя бомбят" и обманывают весь мир.

Агрессивная россиянка набросилась на украинку с ребенком в Латвии. Сначала женщина любезно начала диалог, а затем начала неконтролируемую истерику.

Украинка зафиксировала неадекватную россиянку на видео, которое появилось в Telegram-канале "Боже, какое к*нчене".

Неизвестная россиянка подошла к украинке с ребенком на улице. Сперва она поинтересовалась, откуда они родом. Те ответили, что из Украины. После этого женщина начала доставать свой кошелек. Украинка подумала, что женщина хочет им материально помочь и поспешила отметить, что они не нуждаются в финансовой помощи.

"А она начала кидаться украинскими гривнами, типа какие-то украинцы оставили в какой-то коляске. Говорила, что нам помогают, а мы к*нченные, что русские нас не бомбят, а мы обманываем", – написала автор видео.

Россиянка также пыталась остановить женщину и хватала ребенка. Увидев, что украинка начала снимать инцидент, одиозная женщина пыталась выбить телефон из рук.

Как сообщал УНИАН, подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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