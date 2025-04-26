Американские эксперты зафиксировали сбой в работе секретного спутника РФ.

Секретный российский спутник "Космос-2553", который, по мнению американских официальных лиц, связан с программой создания ядерного противоспутникового оружия, судя по всему, начал неконтролируемо вращаться, что может свидетельствовать о его выходе из строя.

Это может стать неудачей для российских усилий в области космических вооружений, пишет Reuters.

Спутник, запущенный Россией за несколько недель до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, за последний год несколько раз проявлял признаки некорректного вращения, согласно данным доплеровского радара компании LeoLabs и оптическим наблюдениям Slingshot Aerospace.

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"Это наблюдение с высокой вероятностью свидетельствует о том, что спутник больше не функционирует", — говорится в ежегодном докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS) о космических угрозах.

Что еще известно об этом спутнике

Предполагается, что "Космос-2553" служит радиолокационным спутником для российской разведки, а также платформой для испытаний в условиях радиации. В прошлом году он стал объектом американских обвинений в том, что Россия на протяжении многих лет разрабатывает ядерное оружие, способное уничтожать целые спутниковые сети, такие как обширная интернет-система Starlink от SpaceX и так далее.

По оценкам американских официальных лиц, спутник "Космос-2553" сам по себе не является оружием, но предназначен для содействия разработке ядерного противоспутникового вооружения. Хотя Россия, в свою очередь, отрицает создание подобного оружия и заявляет, что спутник используется в исследовательских целях.

"Космос-2553" находится на сравнительно изолированной орбите примерно в 2000 км над Землей, в области с высоким уровнем космической радиации, которую обычно избегают спутники связи и наблюдения Земли.

Другие новости о действиях России в космосе

Ранее УНИАН сообщал, что в США были обеспокоены вероятностью, что Россия может взорвать ядерное устройство в космосе, и тем самым уничтожить большинство гражданских спутников других государств.

"Мы обеспокоены тем, что Россия разрабатывает и, если мы не сможем убедить ее в обратном, она в конце концов запустит в космос ядерное оружие, оружие "неизбирательного действия", - заявил тогда Джон Пламб.

Кроме того, эксперты описали худший сценарий касаемо российского ядерного оружия в космосе. Единственный известный российский концепт космического аппарата с ядерной силовой установкой в роли противоспутникового оружия - проект под названием "Экипаж" или "Зевс".

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