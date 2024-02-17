Если предположить худшее, из строя выйдут тысячи спутников и космическая эра откатится на сотни лет назад.

Издание Defence Express проанализировало, что могут означать планы России, которые взбудоражили весь мир, по разработке ядерного оружия для поражения спутников в космосе.

Как отмечается, единственный известный российский концепт космического аппарата с ядерной силовой установкой в роли противоспутникового оружия - проект под названием "Экипаж" или "Зевс". Космический "буксир" который предусматривает использование ядерного двигателя и должен изменять орбиты космических аппаратов, пишут аналитики.

"То есть речь идет о космическом аппарате с новым уровнем технологий. Но и о российской космонавтике, экс-глава которой предлагает установить на ракетоноситель "Союз" фугасную авиабомбу весом 9000 кг для ударов по украинским городам, а общий уровень достижений позволяет только разбиться о Луну", - говорится в публикации.

Сообщается, что другой известный вариант оружия, которое уничтожает спутники и было протестировано на практике - ядерный взрыв в космосе. Испытания такого вида вооружения проводились в 1960-х годах в СССР и в США. По данным издания, воздействие взрыва продемонстрировало подрыв на высоте 450 км ядерного заряда мощностью 1,45 мегатонны.

"Если взять его воздействие исключительно на спутники, то образованный после взрыва радиационный пояс привел к выводу из строя 8 спутников из 24, которые находились тогда на орбите Земли. Это не был одномоментный процесс, но из-за регулярных пролетов спутников через радиационное поле их электроника вышла из строя. Что касается воздействия на Землю, то речь идет о полярных сияниях, выводе из строя электросетей и радиопомех", - говорится в сообщении.

Как предполагается, если РФ взорвет ядерную бомбу на орбите, то начнется процесс со стремительного увеличения количества нерабочих спутников. При этом если в 1960-е годы была выведена из строя треть спутников и речь шла о лишь восьми единицах, то при аналогичной пропорции на уровне 2024 года это будут тысячи. Потому что сейчас на орбите Земли более 9 тысяч работающих спутников, из которых более 8,3 тысячи - на низкой опорной орбите от 500 до 1000 км. При этом выведению такого количества космических аппаратов вполне грозит Синдром Кесслера - гипотетическое развитие событий, когда из-за столкновений космических аппаратов и обломков образуется еще больше обломков, которые уничтожают все больше спутников, образуется еще больше обломков и так далее. Это будет продолжаться, пока вся орбита не будет ими загромождена до состояния невозможности использования околоземного пространства.

Defence Express предполагает, что такой шаг РФ вполне возможен на фоне "абсолютной безнаказанности". Тем более, что время от времени в Москве заявляют, что западные спутники являются для РФ "законной целью". В частности такие заявления звучали на уровне Генассамблеи ООН еще в октябре 2022 года.

Если Кремль отважится на такой взрыв, то произойдет нивелирование технологического превосходства, в первую очередь США, для которого навигационные, коммуникационные и разведывательные спутники являются значительной долей фундамента обороноспособности. Начиная с GPS, без которого большая часть американского высокоточного вооружения становится беспомощной, включая обнаружение пусков баллистических ракет, постоянный радиолокационный мониторинг для перехвата гиперзвукового вооружения и многое другое.

Авторы статьи отмечают, что такие действия вполне в стиле Кремля – как во время "шахматной партии", которая стремительно приближается к "мату", просто опрокинуть стол. При этом осознавая, что ничего кроме "глубокого беспокойства" не услышит, хотя это означает перерыв космической эры для всего человечества на десятки, или даже сотни лет.

"И определенным сдерживающим фактором является то, что подрыв ядерного заряда в космосе является признаком возможного начала массированной ядерной атаки баллистическими ракетами, из-за создания значительных препятствий для загоризонтных РЛС, что требует встречного ответного удара", - говорится в статье.

В то же время предполагается, что, возможно, ситуация менее пессимистична и о никаком ядерном оружии или ядерных возможностях РФ в космосе речь не идет. В частности в 2022 году начальник войск РЭБ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин сообщил о планах создания сети спутников радиоэлектронной борьбы. Для обеспечения высокой мощности РЭБ необходимо иметь значительную энергетику для питания системы постановки помех. Как вариант - радиоизотопный термоэлектрический генератор, который использует радиоактивный материал для получения энергии и порой используется в спутниках еще с 1960-х годов. Последний вариант также не означает ничего положительного для США, но требует от РФ довольно кропотливой работы по выводу на орбиту достаточного количества спутников с комплексами РЭБ. При этом за весь 2023 год РФ осуществила лишь 19 космических запусков из которых 6 было для обслуживания МКС.

Что известно о противоспутниковом оружии РФ:

Недавно американские СМИ написали, что конгрессмены узнали о планах РФ разработать ядерное оружие для поражения спутников.

Впоследствии в Белом доме подтвердили, что следят за деятельностью России в этом направлении. Они не раскрывают деталей, однако говорят, что это связано с "противоспутниковым потенциалом", а также нарушает Договор о космосе 1967 года.

Вас также могут заинтересовать новости: