Космические силы США зафиксировали на орбите новый объект, который, вероятно, был выпущен "Космосом 2581".

Три российских секретных военных спутника, которые были запущены в начале 2025 года, выпустили на орбиту загадочный объект. Это вызвало интерес у специалистов по отслеживанию космических аппаратов и аналитиков, сообщает Live Science.

Уточняется, что речь идет о запуске трех спутников, которые называются "Космос 2581", "Космос 2582" и "Космос 2583" соответственно. Они были запущены на ракете "Союз-2.1В" с космодрома Плесецк 2 февраля.

Предназначение аппаратов остается неизвестным. Эксперты обратили внимание на то, что спутники демонстрировали интересное поведение на околополярной орбите.

Видео дня

По мнению астрофизика и специалиста по отслеживанию космических полетов Джонатана Макдауэлла, в марте аппараты, вероятно, проводили операции по сближению или маневрировали возле других объектов в космосе. А после этого Космические силы США зафиксировали на орбите новый объект, который, вероятно, был выпущен "Космосом 2581" 18 числа того месяца.

Сама Россия никаких подробностей относительно деятельности своих спутников не представляла. По мнению аналитиков, неизвестный объект, который оказался на орбите, может быть использован для ряда целей, в том числе, для военных экспериментов, тестирования технологий стыковки или группового полета. Также среди версий - полезная нагрузка космического аппарата или результат непреднамеренной фрагментации, хотя обычно это приводит к образованию многочисленным обломкам.

Журналисты напомнили, что название "Космос" использовалось СССР для обозначения широкого спектра военных и научных спутников, начиная с 1962 года. Аппараты имели ряд применений. Некоторые из них носили экспериментальный характер, назначение других было засекречено, а некоторые являлись частью военных программ, включая ранние испытания противоспутникового оружия или разведку.

Разработка Россией новых спутников

Как писал УНИАН, ранее издание Sky News сообщило о том, что Россия разрабатывает новый спутник для размещения ядерного оружия. Об этом говорилось в ежегодной оценке угроз, подготовленной разведкой США.

По словам аналитиков, такое оружие может иметь "разрушительные последствия" как для США, так и для всего мира.

Также эксперты Defense Express провели анализ по поводу того, может ли РФ сбить космические спутники ракетами с дробью и гвоздями. Уточнялось, что в России начались обсуждения потенциального использования подобных ракетоносителей.

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