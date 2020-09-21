Социальное дистанцирование, которого приходится придерживаться из-за пандемии, меняет правила цивилизованного поведения.

Одной из жертв пандемии коронавируса стала учтивость. Это правда, что "вымирание" хороших манер длится уже не одно поколение. Но COVID-19 может окончательно с ними покончить. И это очень плохо.

Об этом на страницах Bloomberg пишет профессор права в Йельском университете и бывший клерк Верховного суда США Стивен Картер. Он объясняет, что часто хорошие манеры и цивилизованность считают одним и тем же. Но первое - лишь часть второго.

Читайте такжеNew York Times: Коронавирус ведет нас в мир голода, болезней и безграмотностиЦивилизованность - это совокупность всех жертв, которые мы делаем ради жизни в функциональном обществе. Хорошие манеры важны для цивилизованности не только из-за их собственной ценности (хотя может это и так). Они также представляют собой то, что историк сэр Артур Шлесингер назвал нашей "визиткой" для незнакомцев. Во времена, когда информация о других была относительно дорогой, Шлесингер рассматривал хорошие манеры как сигнал о том, кем мы на самом деле являемся.

В годы после пандемии манеры изменятся, потому что наши "визитки" будут нести другие сигналы. Главным из них будет сигнал о том, что мы заботимся о собственной безопасности и о безопасности тех, кто нам дорог. Социальные обычаи могут быть изменчивыми. Но автор считает, что некоторые из тех, которые навяжет коронавирус, сохранятся на долго.

Например, людей больше не будут считать недружелюбными из-за отказа начинать разговор с незнакомцами не зависимо от того, в маске они или нет. Будет меньше готовых давать наличные бездомным. Мы будем держаться подальше от толп, но не всегда. После появления вакцины, коллективного иммунитета или выгорания COVID-19, бары, рестораны и кинотеатры снова будут заполнены. Но выбор маршрутов для максимального избежания контактов с другими больше не будет считаться чем-то грубым.

Но так называемое "золотое правило морали" пошатнется. "Нет, прошу, после вас", - такой подход вымрет. Никто не будет придерживать дверь для других, потому что не захочет длительных контактов с предметами общего пользования. Пропустить кого-то вперед будет означать позволить другому человеку подойти слишком близко. Никто больше не будет колебаться перед тем, как нажать кнопку, чтобы двери лифта закрылись у кого-то перед носом. Так же клиенты мигом попросят администратора вывести из зала другого гостя, который кашляет.

Читайте такжеNature: Больных COVID-19 учеников начальной школы будет трудно обнаружитьВоспоминания о дефиците во времена пандемии закрепятся. Поэтому мы откажемся от принципа жить так, чтобы и другим хватило. Вместо этого появится привычка запасаться. Дома будет много бумажных товаров. Чистящие средства будут разлетаться с полок магазинов. Конечно, это повлияет на цены.

"А теперь серьезно: рукопожатие умерло. Все так говорят. Даже доктор Энтони Фаучи. Но с точки зрения цивилизованности, это создаст проблему. Рукопожатие традиционно сигнализировало об отсутствии агрессии. В открытой ладони не может быть оружия. А когда она держит чужую руку, возможность схватить оружие исчезает", - объясняет автор.

Если стучаться кулаками или локтями, сигнал будет другим. Возможно, мы больше не будем вступать в какой-либо физический контакт с незнакомцами вообще. Поэтому стоит ждать, что будет больше улыбок и поклонов.

Но отсутствие рукопожатий может привести к информационной потере. В разных контекстах этот жест несет разное значение при оценке незнакомцев. Например, в бизнесе. Исследователи говорят, что "качество" рукопожатия между работодателем и потенциальным работником влияет на процесс трудоустройства. По крайней мере, если этот процесс длится между мужчинами. Рукопожатие также играет важную роль во время деловых переговоров. Во время пандемий в прошлом директоры компаний сохраняли эту традицию как символ заключенных сделок, хотя другие люди могли избегать таких контактов.

Читайте такжеFinancial Times: Пандемия коронавируса может закончиться появлением цифровых диктатурДругой пример - дипломатия. Представьте себе историческое фото 1993 года, на котором лидер Палестины Ясир Арафат и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин пожимают руки в Белом доме в знак поддержки Кэмп-Дэвидских соглашений. Во всем мире этот снимок рассматривался как признак того, что насилие на Ближнем Востоке скоро может закончиться. Это рукопожатие было таким важным, потому что было трудно представить, что оно вообще возможно.

В условиях социального дистанцирования это же фото лидеров Палестины и Израиля было бы непонятным и ни о чем не сигнализировало бы. Все это возвращает нас назад к понятию цивилизованности. Если оно предполагает жертвы, какие из них сохранятся? Без достаточно быстрого возвращения жизни к норме вполне возможно, что никакие.

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Перевод: Лесь Дымань