Британия с начала 2022 года подготовила более 20 тысяч украинских солдат и намерена в этом году подготовить еще 20 тысяч украинцев, в том числе пилотов.

Его Величество Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III и премьер-министр Риши Сунак по случаю Дня Независимости Украины заверили Киев в непоколебимой поддержке.

Об этом говорится в послании Чарльза III к президенту Украины Владимиру Зеленскому и заявлении премьер-министра.

"Мои самые искренние поздравления вашему превосходительству и народу Украины в этот особенный для вашей страны день, когда вы отмечаете День Независимости. При этих сверхсложных и печальных обстоятельствах я полон огромного восхищения духом, мужеством и стойкостью выдающегося народа Украины", - говорится в Королевском послании, обнародованном Посольством Британии в социальной сети Facebook.

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"Я с нетерпением жду продолжения теплой дружбы и прочного партнерства между нашими странами, в то время, когда мы переживаем эти чрезвычайно сложные времена и работаем вместе для достижения длительного мира для Украины", - подчеркнул Чарльз III.

В то же время, премьер-министр Великобритании Риши Сунак в микроблоге Twitter сообщил, что Соединенное Королевство всегда будет на стороне Украины как верный и непоколебимый друг.

Сунак напомнил, что ранее в этом году Британия приняла решение об обучении украинских пилотов для применения истребителей, в соответствии со стандартами НАТО.

"Первые пилоты прибыли в Соединенное Королевство на прошлой неделе для начала их подготовки", - подчеркнул Сунак.

Также премьер отметил, что Британия предоставила Украине тяжелые боевые танки и "проводит беспрецедентный курс по вооружению украинских танковых экипажей навыками с целью использования их на поле боя".

Кроме того, спецназовцы Королевской морской пехоты готовят украинских морских пехотинцев для проведения десантных операций в наиболее враждебной среде.

"Более 20 тыс украинских военных были подготовлены в Соединенном Королевстве с начала 2022 года. Мы обучаем дополнительные 20 тысяч в этом году", - подчеркнул Сунак.

По его словам, это в дополнение к беспрецедентному пакету дипломатической, гуманитарной и экономической помощи, которую Украине оказали. Также речь идет о помощи на сумму в более чем 60 млрд долларов на восстановление Украины.

День Независимости Украины 2023

Украинцев с праздником поздравили президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Мировые лидеры приветствуют и выражают поддержку Украине по случаю 32-й годовщины независимости. Олаф Шольц, Энтони Блинкен, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте и другие поздравили Украину.

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