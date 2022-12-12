Для получения помощи граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию или почту посольства Украины в Сербии.

В Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам избегать поездок в Косово из-за усиления напряжения между Белградом и Приштиной.

"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится — избегать мест массового скопления людей", - говорится в рекомендации МИД Украины.

Для получения помощи граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию или почту посольства Украины в Сербии, а в случае чрезвычайной ситуации - также на горячую линию МИД Украины (+380442381588).

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Что происходит в Косово

Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

Украина приняла решение отозвать своих военных, участвовавших в миротворческой миссии в Косово.

В декабре накануне выборов снова началось обострение отношений между сербами и косоварами. Вучич 11 декабря заявлял, что его ждет "самая тяжелая ночь".