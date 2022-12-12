В Министерстве иностранных дел посоветовали украинцам избегать поездок в Косово из-за усиления напряжения между Белградом и Приштиной.
"В связи с обострением отношений между Белградом и Приштиной рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения этого региона Западных Балкан, а тем, кто там находится — избегать мест массового скопления людей", - говорится в рекомендации МИД Украины.
Для получения помощи граждане могут обращаться на круглосуточную горячую линию или почту посольства Украины в Сербии, а в случае чрезвычайной ситуации - также на горячую линию МИД Украины (+380442381588).
Что происходит в Косово
Как сообщал УНИАН, 31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".
Украина приняла решение отозвать своих военных, участвовавших в миротворческой миссии в Косово.
В декабре накануне выборов снова началось обострение отношений между сербами и косоварами. Вучич 11 декабря заявлял, что его ждет "самая тяжелая ночь".