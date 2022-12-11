Он обвинил Косово в попытке "положить конец сербской проблеме".

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сегодняшняя ночь может стать самой тяжелой за все время, которое он пробыл у власти.

После заседания Совета национальной безопасности он призвал сербов на севере Косово и Метохии к "спокойствию и миролюбию", а также призвал не поддаваться на провокации, пишет издание РТС.

"Сегодня для меня, безусловно, самый трудный день с тех пор, как я стал президентом Республики или премьер-министром Сербии, возможно, меня ждет самая трудная ночь", - сказал Вучич.

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По его словам, миротворческие силы НАТО KFOR, которые базируются в Косово, пообещали не применять насильственные действия в отношении протестующих.

В то же время он обвинил Косово в попытке "положить конец сербской проблеме" в Косово и Метохии. Вучич сказал, что "добрая часть международного сообщества делает вид, что не видит происходящего".

Что происходит в Косово

Как известно, ранее в Косово задержали бывшего сербского полицейского Деяна Пантича. Его обвинили его в насилии против чиновников, которые готовили выборы на севере частично признанного государства.

Сербы уже второй день блокируют основные дороги на севере Косова. В местной полиции заявили, что неизвестные несколько раз обстреляли их позиции. А в автомобиль миссии Евросоюза бросили светошумовую гранату.

По данным СМИ, власти Косово требуют от местных сербов разобрать баррикады до сегодняшнего вечера.

Сербия в ответ собрала заседание совета национальной безопасности.

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