Война в Украине создает разные обстоятельства для экономической ситуации в Европе и Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны ищут альтернативу российской нефти.

Об этом президент заявил в видеообращении к жителям Сербии, пишет Blic.

"По мере того, как война в Украине набирает обороты, ситуация в мире становится все более сложной, особенно с учетом того, что российские силы набирают силу и нарастает темп их наступления. Это создает разные обстоятельства для экономической ситуации в Европе и Сербии. Мы стараемся ежедневно находить как можно больше решений на предстоящую осень и зиму. Третий и четвертый кварталы будут для нас критическими. Продовольствие и цены, так что получить их нелегко из этого", — сказал Вучич сегодня в своем обращении к общественности.

Говоря о стратегических проблемах, с которыми сталкивается Сербия, он сказал, что сельское хозяйство и энергетика являются наиболее важными.

"У нас также есть проблема в том, что мы должны найти альтернативу российской нефти. Нефть к нам может прийти только по Адриатическому нефтепроводу, так как нас начинают шантажировать еще и Киркукской иракской нефтью. Некоторые производители говорят, что не будут сотрудничать с компаниями, где россияне являются мажоритарными собственниками, такими как NIS", - отметил сербский президент.

Напомним, ранее сообщалось Сербия не собирается отказываться от российского газа. Вучич также сообщал, что говорил с Путиным о дальнейшем строительстве газового хранилища в Сербии.

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